Авиасалон МАКС могут перенести

Международный авиакосмический салон (МАКС) могут не отменить, а перенести на следующий год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в авиаотрасли.

«Обсуждается не отмена, а перенос на следующий год», — заявил источник.

Днем 13 мая ТАСС сообщал, что авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском в 2024 году отменен.

В мае РИА Новости сообщало, что МАКС в 2024 году могут отменить.

Изначально проведение авиасалона планировалось на июль 2023 года, но позже его перенесли на 23-28 июля 2024 года.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

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