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Стало известно, вызывают ли сладкие напитки рак

SciRep: сладкие напитки не вызывают рак, но способствуют разрушению зубов

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Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета не обнаружили связи между потреблением сладких напитков и развитием рака. Однако они установили, что сахар в составе соков и газировок изменяет микробный состав полости рта, способствуя разрушению зубов и десен. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании приняли участие более 70 тысяч человек. В их числе были добровольцы, у которых ранее диагностировали рак поджелудочной железы или злокачественные опухоли головы и шеи. Ученые проанализировали рацион питания всех добровольцев и установили, какое количество сладких напитков они обычно потребляют. В категорию сладких попадали соки, газировки, чай, лимонады и кофейные напитки с натуральным сахаром.

В результате исследования не было выявлено значимых ассоциаций между потреблением сладких напитков и развитием рака. Однако ученые обнаружили, что «жидкий сахар» негативно влиял на бактериальный состав микробиома полости рта.

В частности, потребление напитков, богатых сахаром, было связано с большей относительной распространенностью таксонов (вид микроорганизмов) семейства Bifidobacteriaceae, включая Lactobacillus rhamnosus и Streptococcus tigurinus. Бактерий Fusobacteriales (Leptotrichia и Campylobacter) и родов Lachnospiraceae и Peptostreptococcaceae, напротив, становилось меньше у любителей сладких напитков.

Ученые отметили, что такие изменения в микробиоме могут повлечь за собой развитие глубокого кариеса, повышение интенсивности образования зубного налета и возникновение десневых карманов — патологических образований, которое формируются при воспалительных заболеваниях десен.

Ранее стало известно, какие напитки нужно ограничить мужчинам с увеличенной простатой.

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