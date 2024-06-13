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В Кремле собрались внимательно следить за встречей G7 в Италии

Песков: Кремль будет внимательно следить за саммитом G7 в Италии

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Claudia Greco/Reuters

Кремль будет следить за саммитом Группы семи в Италии. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Собираемся следить, естественно, внимательно», — отметил Песков.

Встреча лидеров «семерки» началась на курорте Борго Эньяция в южной области Апулия и продлится до 15 июня. На повестке встречи стоит вопрос расширения поддержки Украины, в том числе за счет российских активов.

Лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который стартует в Италии.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что США работают над конкретным планом по использованию замороженных активов России для Украины и намерены представить его в совместной декларации лидеров G7. По его словам, в итоговой декларации не будут прописаны все детали плана по использованию активов, поскольку «технические специалисты продолжают работу над ним».

Ранее президент США Джо Байден опоздал на саммит G7.

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