Слишкович сравнил «Спартак» с камнем

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович сравнил красно-белых с камнем, передает РИА Новости.

«Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. «Спартак» мне многое дал, я никогда этого не забуду. Для меня этот клуб навсегда останется особенным», — сказал Слишкович.

Слишкович входил в тренерский штаб бывшего наставника москвичей Гильермо Абаскаля. После увольнения испанца он заменил его в качестве исполняющего обязанности, и при Слишковиче «Спартак» провел серию игр без поражений. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Слишкович пообещал вернуться в «Спартак».