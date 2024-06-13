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Появились новые кадры с Кологривым и Прилучным со съемок сериала «Комбинация»

Завершились съемки сериала о группе «Комбинация»

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Wink

Съемки сериала о поп-группе «Комбинация» завершились в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Главные роли в сериале о группе «Комбинация» и продюсере группы Александре Шишинине исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Павел Прилучный и Даниил Воробьев.

На новых кадрах со съемок Кологривый выглядит довольным процессом, а Прилучный романтически проводит время в окружении певиц.

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Wink

«Для меня было важно прочувствовать, прожить, узнать и раскрыть историю человека, который мечтал так крупно, что достиг буквально за пять лет невероятного успеха, просто вселенских результатов. Его детище, его группа стала звучать из каждого утюга, и вот на протяжении 36 лет с момента основания «Комбинации» ничего не меняется, их слушают, под них танцуют, влюбляются, женятся и самое главное — мечтают», — говорит режиссер проекта Никита Власов.

При подготовке к съемкам авторы изучали архивные интервью, личные видеозаписи и семейные альбомы продюсера и певиц. Команда консультировалась с дочерью Шишинина Александрой, бывшими солистками «Комбинации», композитором группы Виталием Окороковым и продюсерами Александром Иратовым и Бари Алибасовым. В эпизодических ролях в сериале появились певицы Алена Апина и Татьяна Иванова.

По сюжету сериала сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и начать продюсировать музыкальную группу. Вместе с композитором Виталием Окороковым (Канухин) они находят первых вокалисток: Татьяну Иванову (Базыкина), Алену Апину (Уколова), чтобы собрать первую в Советском Союзе женскую группу.

Сериал «‎Комбинация»‎ выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru в 2024 году.

Накануне солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого после съемок.

Ранее звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Мелиса Денгель призналась в любви к русской кухне.

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