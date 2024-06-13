В Москве на фоне ливней приостановлено движение на части Филевской линии метро

Движение поездов было приостановлено на Филевской линии московского метро из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Во время сверхинтенсивных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии (4) временно остановлено движение между «Багратионовской» и «Кунцевской», — говорится в сообщении.

Также на фоне осадков на севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

До этого сообщалось, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется - будет солнечно и умеренно тепло.

В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью – до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью – 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.