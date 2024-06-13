Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня

Запад Москвы парализовало из-за суперливня, который затопил автодороги

Движение на западе Москвы парализовало из-за сильных ливней, которые затопили автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На Рублевском шоссе встали машины, дорога оказалась частично подтопленной, водители не рискуют ехать по огромной луже после ливня», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, автомобили, которые попадают на подтопленный участок, быстро глохнут.

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают городские службы.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами