Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня

Движение на западе Москвы парализовало из-за сильных ливней, которые затопили автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«На Рублевском шоссе встали машины, дорога оказалась частично подтопленной, водители не рискуют ехать по огромной луже после ливня», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, автомобили, которые попадают на подтопленный участок, быстро глохнут.

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. В результате выпавших осадков утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают городские службы.

До этого синоптики предупреждали, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется — будет солнечно и умеренно тепло.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.