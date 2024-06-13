Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

МО РФ: подразделениями группировки войск «Север» заняты более выгодные позиции

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом военное ведомство сообщает в Telegram-канале.

«Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении.

Военные добавили, что было отражено восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине заявили о подготовке к контрнаступлению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами