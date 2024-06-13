Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом военное ведомство сообщает в Telegram-канале.

«Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении.

Военные добавили, что было отражено восемь контратак штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

Вооруженные силы Украины подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Об этом сообщают и западные СМИ, и российская сторона, в частности глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее на Украине заявили о подготовке к контрнаступлению.