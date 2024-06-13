В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности

Правительство Красноярского края ввело 11 июня режим повышенной готовности ввели в регионе из-за недостатка мест для размещения отходов на свалках в Красноярске и мусорном полигоне, который находится в деревне Ильинка Ачинского района. Об этом сообщает информационное агентство ТВК.

В соответствующем правительственном постановлении отмечается, что особый режим действует в Красноярске, Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Сосновоборске, Назарове, Шарыпове, поселке Кедровый, ЗАТО Железногорск и Зеленогорск, а также в Ачинском, Березовском, Боготольском, Емельяновском, Козульском, Манском, Назаровском, Сухобузимском, Партизанском районах и Тюхтетском, Шарыповском муниципальных округах Красноярского края.

Из-за заполненности мусорных полигонов в регионе существует риск полного прекращения вывоза мусора из контейнеров многоквартирных домов и госучреждений, а также захламления контейнерных площадок, указано в документе. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, то в городах начнут появляться несанкционированные свалки, что приведет к увеличению количества крыс и мышей, переносящих инфекционные заболевания, предупредили эксперты.

До 1 июля министерство экологии Красноярского края должно разработать план по созданию новых и реконструкции старых объектов, где будут обрабатываться, обезвреживаться и складироваться твердые коммунальные отходы.

До этого в Красноярске ввели режим повышенной готовности ввели из-за появления медведей в черте города. Чаще всего медведи выходят из леса в поисках еды, особенно для них привлекательны свалки неподалеку от дачных участков, отметили в администрации города. Руководитель главного управления по делам ГО, ЧС и ПБ Александр Нестеров призвал местных жителей ответственно относиться к соблюдению правил утилизации пищевых отходов, чтобы снизить риск появления опасных животных на территории Красноярска.

Ранее уралец объявил голодовку против строительства мусорного полигона в Свердловской области.