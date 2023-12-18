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Кандидат в президенты США раскритиковал Трампа за цитирование Путина

Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал Трампа за цитирование Путина

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Susan Walsh/AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал Дональда Трампа за цитирование Владимира Путина о том, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде. Его слова приводит CNN.

«Моя реакция такова, что с каждым днем ему [Трампу] становится все хуже и хуже… и избирателям лучше начать обращать внимание именно на то, что он говорит», — сказал Кристи в эфире CNN.

По его словам, Дональд Трамп одобрял Владимира Путина с самого начала своего президентства. Это становилось регулярным предметом для споров между ними, подчеркнул кандидат в президенты США.

Как отметил Кристи, Трамп цитирует российского президента «как своего свидетеля», что его преследуют, и он невиновен.

Президент России в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума говорил о судах в отношении Трампа в США.

«На мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — говорил тогда Путин о ситуации с Байденом и Трампом.

Ранее Песков рассказал, с каким президентом США готов работать Путин.

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