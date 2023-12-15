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Песков рассказал, с каким президентом США готов работать Путин

Песков заявил, что Путин предпочтет президента США, учитывающего интересы РФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин предпочтет президента США, который будет понимать значимость диалогов с Россией и будет более конструктивен в отношении РФ. Об этом в интервью NBC рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин готов взаимодействовать с любым президентом, который будет осознавать, что с Россией нужно быть более осторожными, а также учитывать ее озабоченности.

15 декабря Песков прокомментировалслова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине за 24 часа. Пресс-секретарь отметил, что подобные заявления заставляют сомневаться, так как это слишком сложная задача.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков оценил прогнозы по диалогу России и США в случае прихода к власти Дональда Трампа.

12 декабря политолог Сергей Станкевич заявил, что импичмента в США не будет, но положение президента Джо Байдена осложнится.

Ранее опрос The Wall Street Journal показал, что в декабре 2023 года в США избрали бы президентом Трампа, а не Байдена.

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