Автомобиль врезался в машину охраны Байдена

Автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали, сообщает Associated Press.

По данным агентства, во время инцидента президент шел из офиса предвыборной кампании к своему бронированному внедорожнику. В это время седан врезался в автомобиль Секретной службы, который перекрывал перекресток возле штаб-квартиры.

После этого неизвестный попытался проехать на перекрытый перекресток, но сотрудники Секретной службы с оружием окружили автомобиль и приказали водителю сдаться.

Президента посадили в ожидающую его машину, где уже находилась его жена, и отвезли в их дом. Инцидент не повлиял на график Байдена.

Отмечается, что в Секретной службе не сразу прокомментировали инцидент.

В ноябре агенты Секретной службы США, дежурившие у дома внучки американского президента Джо Байдена, открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать машину.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.