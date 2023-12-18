Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль врезался в машину охраны Байдена

AP: автомобиль врезался во внедорожник охраны кортежа Байдена

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден не пострадали, сообщает Associated Press.

По данным агентства, во время инцидента президент шел из офиса предвыборной кампании к своему бронированному внедорожнику. В это время седан врезался в автомобиль Секретной службы, который перекрывал перекресток возле штаб-квартиры.

После этого неизвестный попытался проехать на перекрытый перекресток, но сотрудники Секретной службы с оружием окружили автомобиль и приказали водителю сдаться.

Президента посадили в ожидающую его машину, где уже находилась его жена, и отвезли в их дом. Инцидент не повлиял на график Байдена.

Отмечается, что в Секретной службе не сразу прокомментировали инцидент.

В ноябре агенты Секретной службы США, дежурившие у дома внучки американского президента Джо Байдена, открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать машину.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами