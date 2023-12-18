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Трамп: ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США

Трамп заявил, что США виновны в ситуации на Ближнем Востоке

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Charles Krupa/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине властей США и теперь может обернуться катастрофой. Об этом бывший глава государства написал на странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, США позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. В регионе, считает экс-президент происходят по-настоящему плохие вещи, но США еще имеют силы все это остановить. Трамп подчеркнул, что если не взяться за дело с силой и точностью, на Ближнем Востоке может произойти катастрофа.

Бывший президент отметил, что такое утверждение, возможно, даже и в большей степени, относится и к конфликту на Украине.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Трамп на митинге в штате Нью-Гемпшир рассказал своим сторонникам, что администрация Байдена готова нарушить конституцию США ради победы, а сам президент представляет угрозу демократии.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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