В Сербии закрылись участки на парламентских и муниципальных выборах

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила, что избирательные участки на выборах в Скупщину (парламент), властей автономного края Воеводина и муниципальных органов самоуправления закрылись, передает РИА Новости.

«Информируем вас, что завершено голосование на выборах 17 декабря 2023 года в Республике Сербия», — сообщили в РИК.

Уточняется, что этот день выборов прошел с гораздо большим порядком, чем какой-либо другой избирательный процесс».

В 2023 году Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты. В результате Вучич заявил, что в стране до конца года пройдут досрочные выборы.

Подробнее о том, к чему может привести голосование, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии стоящий в очереди на голосование Вучич попал на видео.