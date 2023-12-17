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Путин назвал народ единственным источником власти

Путин заявил, что народ является единственным источником власти

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. Соответствующее заявление он сделал во время съезда партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

По словам главы государства, народ России был и будет единственным источником власти в стране.

«Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным», — продолжил Путин.

Он также указал, что РФ предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. Как отметил политик, важнейшей задачей России является повышение эффективности всех уровней публичной власти.

«Здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе, законодательная в федеральном и региональном парламентах, широкое использование управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала», — добавил он.

До этого Путин назвал весь народ России защитником Отечества.

Ранее Путин рассказал, что он посоветовал бы самому себе в 2000 году.

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