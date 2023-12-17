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Путин назвал многообразие идей залогом развития страны

Путин назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, но при соблюдении интересов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей решения — это, безусловно, залог динамичного развития страны», — сказал Путин.

Он отметил, что без этого не будет никакого развития.

Также Путин заявил о праве и жизненной необходимости России быть сильной.

«Все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа», — подчеркнул глава государства.

14 декабря Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно. Также Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

Ранее съезд ЕР единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах.

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