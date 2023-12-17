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В Молдавии оценили возможность переговоров с ЕС

Морарь: начало переговоров с ЕС требует сканирования законодательства Молдавии

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Михай Карауш/РИА Новости

Глава миссии Молдавии в Брюсселе Даниел Морарь заявил, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам. Об этом он заявил в эфире радио Moldova.

«Само решение означает начало переговоров — это потребует еще одного этапа, который называется скрининг или сканирование национального законодательства на соответствие законодательству ЕС», — сказал он.

Он отметил, что это необходимо для оценки того, где находится страна, чтобы понять ее полный путь к членству в ЕС.

По его словам, власти Молдавии создали календарь, чтобы определиться с организацией дальнейших действий.

14 декабря стало известно, что Молдавия желает реинтеграции Приднестровья до вступления в ЕС. Об этом заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и недопущению дестабилизации.

Ранее Молдавия объявила об учениях у границ Приднестровья.

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