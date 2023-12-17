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Нетаньяху гордится тем, что предотвратил создание палестинского государства

Нетаньяху назвал ошибкой соглашение о создании палестинского самоуправления

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Abir Sultan Pool/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой», передает издание The Times of Israel.

Во время пресс-конференции в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве он, как пишет издание, подтвердил свое неприятие сценария, при котором Палестинская автономия после окончания конфликта Израиля и ХАМАС взяла бы под свой контроль сектор Газа.

По его мнению, результаты создания «маленького палестинского государства в секторе Газа», возникшие в результате вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году, продемонстрировали опасность признания палестинского суверенитета на Западном берегу.

«Я горжусь тем, что предотвратил создание палестинского государства, потому что сегодня все понимают, каким могло быть это палестинское государство, теперь, когда мы увидели его в секторе Газа. Все понимают, что произошло бы, если бы мы поддались международному давлению и создали подобное государство в Иудее и Самарии, вокруг Иерусалима и на окраине Тель-Авива», — сказал Нетаньяху.

До этого посол Израиля в России Александр Бен-Цви заявил, что для переговоров в Катаре по сектору Газа нет предпосылок.

Ранее сообщалось, что Западным Берегом Иордана будет ведать ультраправый еврейский ортодокс.

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