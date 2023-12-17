Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен способствует разрушению Евросоюза своими заявлениями об Украине. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter)

Предприниматель считает, что намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС приводит к разрушению союза. Он отметил, что значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения.

Так, новый пакет европейских санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. По словам источников журналистов, он во время голосования обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Пока Нехаммера не было, лидеры других стран смогли прийти к соглашению по 12-му пакету.

«Страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается», — отметил Дотком.

До этого бывший депутат Европейского парламента от Британии Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил, что Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в войну, захватив контроль над вооруженными силами страны.

Ранее депутат Европарламента рассказал, кто будет платить за восстановление Украины.