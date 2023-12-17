Россотрудничество планирует расширить присутствие в африканских странах

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что агентство заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, агентство максимально заинтересовано в присутствии в странах Африки. Шевцов добавил, что Россотрудничество понимает, что быстро центр агентства не смогут там появится, поэтому с африканскими государствами планируют двигаться в направлении открытия негосударственных Русских домов.

До этого Шевцов рассказал, что интерес к российскому образованию со стороны иностранных студентов растет.

По словам Шевцова, студенты из-за границы выбирают для обучения не только Москву и Петербург, но и едут в Казань, на Дальний Восток, а также в Краснодарский и Ставропольский края.

Как отметили эксперты, привлечение иностранных студентов для обучения в российских вузах и их интеграция в российскую образовательную среду — одно из приоритетных направлений работы.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.