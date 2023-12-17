Стало известно о темах встречи Путина и лидера ЛДПР Слуцкого

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил с ним вопросы партийной архитектуры и СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Говорили и касались вопросов и сегодняшней партийной архитектуры в стране, специальной военной операции», — сказал Слуцкий, добавив, что также обсуждались и многие другие актуальные задачи «в продолжение разговора в открытой части».

Слуцкий отметил, что Путин «сегодня слышит лидеров парламентских фракций».

До этого российский лидер поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и «единый фронт».

Путин обратил внимание, что парламентарии в ключевые моменты проявляют сплоченность и патриотизм, отражая волю избирателей. В качестве примера он привел воссоединение с Россией Крыма и Севастополя в 2014-м, Донбасса и Новороссии — в 2022 году.

14 декабря Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно.

Ранее Путин заявил, что роль парламента РФ возросла.