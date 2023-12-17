Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о темах встречи Путина и лидера ЛДПР Слуцкого

Лидер ЛДПР Слуцкий обсудил на встрече с Путиным партийную архитектуру и СВО

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил с ним вопросы партийной архитектуры и СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Говорили и касались вопросов и сегодняшней партийной архитектуры в стране, специальной военной операции», — сказал Слуцкий, добавив, что также обсуждались и многие другие актуальные задачи «в продолжение разговора в открытой части».

Слуцкий отметил, что Путин «сегодня слышит лидеров парламентских фракций».

До этого российский лидер поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию и «единый фронт».

Путин обратил внимание, что парламентарии в ключевые моменты проявляют сплоченность и патриотизм, отражая волю избирателей. В качестве примера он привел воссоединение с Россией Крыма и Севастополя в 2014-м, Донбасса и Новороссии — в 2022 году.

14 декабря Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно.

Ранее Путин заявил, что роль парламента РФ возросла.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами