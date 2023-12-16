В постпредстве РФ при ООН сочли, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

Украинские власти упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая сделка будет отражать капитуляцию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, мирное соглашение было парафировано переговорщиками главы Украины Владимира Зеленского, а его копию показал сам президент России Владимир Путин. Дипломат отметил, что эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить украинские власти отвергнуть документ, была подтверждена многими свидетелями.

»<…> Украина <…> упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию», — подчеркнул Полянский.

Накануне в постпредстве РФ при ООН рассказали, что будет с американским оружием на Украине. Полянский обратил внимание, что поставки Киеву вооружения не повлияют на выполнение целей спецоперации.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.