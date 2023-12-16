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В постпредстве РФ при ООН сочли, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение

Полянский: Украина упустила шанс заключить выгодное перемирие

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AP

Украинские власти упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая сделка будет отражать капитуляцию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, мирное соглашение было парафировано переговорщиками главы Украины Владимира Зеленского, а его копию показал сам президент России Владимир Путин. Дипломат отметил, что эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить украинские власти отвергнуть документ, была подтверждена многими свидетелями.

»<…> Украина <…> упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию», — подчеркнул Полянский.

Накануне в постпредстве РФ при ООН рассказали, что будет с американским оружием на Украине. Полянский обратил внимание, что поставки Киеву вооружения не повлияют на выполнение целей спецоперации.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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