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В МИД РФ считают «зачисткой» задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии

Захарова о задержании Хантсома: налицо стремление выслужиться перед кураторами

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Задержание в Эстонии бывшего редактора «Спутник Медиа» Аллана Хантсома указывает на «зачистку» инакомыслия в стране и показывает стремление Таллина выслужиться перед «западными кураторами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий по этому поводу опубликован на сайте министерства.

«Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной «зачистки» инакомыслия и разжигания русофобских настроений», — сказала представитель российского МИД.

Плюрализм СМИ и законные права журналистов, как считает Захарова, беспокоят эстонские власти исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России.

В сообщении МИД отмечается, что Хантсом был задержан в Таллине полицией безопасности, его арестовали на два месяца. По данным министерства, ему инкриминируются обвинения в разведывательной деятельности против Эстонии и поддержании связей с РФ.

14 декабря сообщалось, что в Европе задержали «ученого из Бразилии», который оказался россиянином и, возможно, шпионом.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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