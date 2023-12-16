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Госдеп одобрил продажу РСЗО HIMARS Италии

Госдеп США одобрил продажу Италии РСЗО HIMARS на $400 миллионов

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U.S. Marine Corps

Государственный департамент США одобрил продажу Италии РСЗО HIMARS и связанного с ним оборудования на $400 млн. Об этом сообщили в Управлении Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

«Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность страны-члена Организации Североатлантического договора, которая является важным партнером для политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — заявили в Пентагоне.

Отмечается, что сроки заключения и исполнения контракта на данный момент не определены. Предварительно в Италию должны прибыть представители американского правительства и подрядчика компании Lockheed Martin, подчеркивается в заявлении.

Ранее Пентагон сообщил, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила дополнительные $615,9 млн для производства ракет для РСЗО HIMARS. Министерство обороны США также сообщило, что дополнительно заказало у компании 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок другим странам на сумму в $7,8 млрд. Там отметили, что F-35 будут направлены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, а также Финляндии, Италии, Нидерландами, Польше, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.

Ранее Польша получила рекордную партию оружия от США.

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