Польша получила рекордную партию оружия от США

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что США поставили стране рекордную партию оружия. Об этом глава оборонного ведомства Польши написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, среди поставленной техники есть ракетные установки HIMARS и танки Abrams.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 истребителей F-35 на сумму порядка $5 млрд. По информации Пентагона, южнокорейская сторона также запрашивала двигатели, электронное оборудование и услуги по технической поддержке.

В апреле министр обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак заявлял, что страна получит истребители F-35 в 2024 году. Он также отмечал, что Варшава заказала у Южной Кореи самолеты FA-50. При этом данная модель истребителя похожа на F-16 американского производства.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.