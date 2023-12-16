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Замглавы МИД Китая и Северной Кореи провели переговоры в Пекине

Китай и КНДР провели консультации на уровне заместителей глав МИД

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Depositphotos

Заместитель главы министерства иностранных дел КНДР Пак Мен Хо и его китайский коллега Сунь Вэйдун провели переговоры, в ходе которых обсудили углубление двусторонних стратегических контактов между двумя государствами. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК, со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства КНР.

«В Пекине <...> состоялись переговоры», — указывается в заявлении.

Согласно информации агентства, стороны условились наращивать стратегическое партнерство по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

«Они также обменялись мнениями по взаимоинтересующим вопросам», — заключается в публикации.

В ноябре президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявлял, что международный авторитет Китая будет падать в случае развития сотрудничества Пекина с Северной Кореей и Россией, Пекин может это осознавать.

Ранее лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая.

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