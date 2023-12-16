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В Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО

«Србиягаз»: Сербия не желает вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Югославию

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Kevin Coombs/Reuters

Сербия не желает вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Союзную республику Югославия в 1999 году и отнимал Косово и Метохию. Об этом рассказал генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович в разговоре с РИА Новости.

«Те, кто нас бомбил, во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки», — сказал чиновник.

По словам Баятовича, у республики пытаются отнять 17% территорий в целях создания квазигосударства и запрещают добиваться отзыва признания независимости Косово третьими странами. Он пояснил, что в одну из глав переговорной платформы о членстве Сербии в Евросоюзе официально включен французско-германский план урегулирования, где сказано, что Сербия обязана признать самопровозглашенное Косово и позволить ему вступить в ряды ООН.

«Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО», — пояснил партийный зампредседатель.

Как отметил Баятович, в переговорах по проблеме признания Косово Белграду необходима поддержка России, Китая и всех свободолюбивых государств мира.

Незадолго до этого сербский вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич говорил, что его страна ставит перед собой цель вступить в Европейский Союз, но не собирается присоединяться к санкционной политике ЕС, направленной против России.

Ранее Захарова предупредила Сербию о последствиях вступления в Евросоюз.

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