Коррупция в администрации президента Украины Владимира Зеленского стала главной преградой, которая лишает Украину возможности вступить в Европейской союз. Такое мнение высказал аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, передает Global Times.

По его словам, Украина до сих пор далека от выполнения условия вступления в Евросоюз, определенных Копенгагенскими критериями, — в вопросе финансов и экономики, а также коррупции.

Поскольку администрация президента Украины Владимира Зеленского глубоко погрязла в коррупции, отмечает Цуй Хэн, — это вопрос, по которому ЕС пытается оказать давление на политика, чтобы тот выполнил указания США по поводу необходимости борьбы с растлением в структурах власти.

Политолог также высказал мнение, что руководство Европейского союза начало говорить о возможном принятии Украины в блок, чтобы компенсировать «отсутствие возможности и желания» продолжать оказывать финансовую и военную поддержку республики.

Цуй Хэн добавил, что предоставление Украине членства в ЕС приведет к большому наплыву мигрантов и огромным финансовым расходам для европейской экономики. Также ряд членов Евросоюза опасаются, что вступление Украины может отразиться на отношениях с Россией. В частности, Германия и Франция не хотят еще больше нагнетать напряженность при взаимодействии с российским государством.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Венгрия на саммите заблокировала увеличение многолетнего бюджета Евросоюза на период 2024-2027 годы, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.