Бывший американкий разведчик Скотт Риттер-младший заявил, что Украина переживает распад как национальное государство. С таким заявлением он выступил в интервью YouTube-каналу Garland Nixon.

«Это высшее наказание, которое они понесут за то, что не взяли оливковую ветвь, предложенную Россией в марте 2022 года», — заявил он.

1 декабря бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) (включен в список террористов и экстремистов) заявил, что в 2022 году подписание мирного соглашения между Украиной и Россией было сорвано.

Скотт Риттер в 2003 году был назван The New York Times «самым громким и заслуживающим доверия скептиком утверждения администрации Буша о том, что Хусейн прячет оружие массового уничтожения».

До этого Риттер заявил об отключении Россией мощного средства наблюдения США над Крымом.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.