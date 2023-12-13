Одно из самых мощных средств наблюдения США было «отключено» российскими средствами радиоэлектронной борьбы во время попытки просканировать Крым. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

По словам эксперта, Пентагон располагает специальными радарами, которые способны сканировать поверхность Земли с высокой детализацией. Однако эти технологии не передаются даже ближайшим союзникам США. Когда американцы попытались просканировать Крым, все исчезло. Несмотря на то, что радар не зависит от погодных условий, они не смогли увидеть ничего. Это произошло, потому что Россия знала частоту радара и блокировала область, которую американцы пытались просканировать, заявил Риттер. Он уточнил, что российские военные способны создавать защитные зоны на территории, где происходят важные боевые действия.

С помощью средств радиоэлектронной борьбы они подавляют сигналы дронов и других электронных устройств противника. Это аналог цифрового «Железного купола», подобного израильской системе противоракетной обороны, добавил Риттер.

Западные военные эксперты неоднократно отмечали эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы обладают огромными возможностями по подавлению электроники ВСУ.

Также сообщалось, что около 90% FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигают своей цели в районе Артемовска в связи с перепадом высот и работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом журналистам сообщил командир антидронового подразделения с позывным «Турок» бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.