Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сийярто рассказал об оскорблении в США со стороны Нуланд

Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США

close
100%
Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия. Об этом сообщает портал Mandiner.

«В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц», — заявил Нуланд.

Среди указанных условий были требования изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и другие моменты внутренней политики. Тогда Нуланд потребовала от Сийярто либо принять условия США, либо разговора о двустороннем сотрудничестве не будет. Сийярто отказался.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что при администрации Трампа отношение госдепа к Венгрии было совершенно противоположным.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уходил за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца во время заседания членов Евросоюза о вступлении Украины в объединение.

Ранее в Венгрии заявили, что могут наложить жесткое вето на переговоры ЕС с Украиной

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами