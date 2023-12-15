Макрон надеется на изменение позиции Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выйдет за рамки позерства и «проявит ответственность». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне отрицательной позиции главы венгерского кабмина по вступлению Украины в ЕС и выделению Киеву финансовой помощи, его слова приводит агентство Reuters.

По словам Макрона, следующие несколько месяцев будут решающими как для Венгрии, так и для Европейского союза. Французский лидер подчеркнул, что Виктору Орбану нельзя позволить взять ЕС «в заложники».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что процесс вступления Украины в ЕС не затянется на десятилетия.

При этом газета Times подчеркнула, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Венгрия может изменить свою позицию по вопросу выделения бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд.