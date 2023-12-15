Президент Литвы считает, что Венгрия может поменять позицию по выделению средств Киеву

Венгрия может изменить свою позицию по вопросу выделения бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, его слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Решение (о выделении средств Киеву – прим. ред.) еще должно немного поферментироваться… Сегодня мы предлагаем консенсус 26 государств, завтра это может быть 27 государств, через несколько недель должны произойти события, которые, возможно, изменят и мнение Венгрии», — заявил президент Литвы.

При этом Науседа не уточнил, почему позиция Венгрии может измениться.

До этого сообщалось, что вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Одной из ключевых тем саммита ЕС в Брюсселе была программа помощи Украине на сумму 50 млрд евро до конца 2027 года. Еврокомиссия обещает предоставить Киеву 33 млрд евро в кредит и 17 млрд евро в виде грантов. Данная программа предназначена для пополнения бюджета Киева и покрытия текущих расходов, таких как зарплаты госслужащих и военных, выплаты пенсий и компенсаций семьям солдат ВСУ. Если программа будет утверждена, то Киев будет получать около 1,03 млрд евро в месяц, что в полтора раза меньше, чем 1,5 млрд евро, которые ЕС выделял на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.

Проблема заключается в том, что бюджеты Евросоюза принимаются на семь лет, и все доступные средства в текущем бюджетном плане ЕС на период 2021-2027 годов, которые могли быть перераспределены для поддержки Украины, уже были полностью использованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые 50 млрд евро на оставшийся период в течение семи лет, Еврокомиссия призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет. Однако это означает, что страны должны использовать собственные государственные средства, то есть прямые поступления от своих налогоплательщиков, что не вызывает энтузиазма у европейских столиц, пишет ТАСС.

Ранее в Кремле назвали Венгрию достаточно независимой страной.