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В США раскрыли, почему Вашингтон может потерять международный авторитет

Bloomberg: США могут потерять авторитет, продолжая помогать Израилю

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Hasnoor Hussain/Reuters

США могут потерять международный авторитет и рискуют не справиться с другими геополитическими кризисами в мире, продолжая оказывать поддержку Израилю. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут в опубликованной на сайте издания статье.

«Пока США продолжают поддерживать Израиль в ООН и поставлять многие бомбы, которые они сбрасывают на сектор Газа, Вашингтон рискует потерять международный авторитет. Эта потеря поставит под угрозу способность Америки справляться с другими кризисами», - говорится в сообщении обозревателя.

Отмечается, что речь идет об украинском кризисе, озабоченности США влиянием Китая в Южно-Китайском море, а также потенциальном конфликте между Гайаной и Венесуэлой по вопросу принадлежности спорного региона Эссекибо.

Как подчеркивает автор, Байден уже охарактеризовал бомбардировки Израилем жителей Газы как «неизбирательные».

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Палестинскую национальную администрацию (ПНА) необходимо «обновить и активизировать», проведя ряд реформ в рамках администрации, связанных с методами управления и представительством палестинского народа.

Ранее в Польше прилюдно сожгли флаг Израиля.

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