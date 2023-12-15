В МИД РФ оценили прогнозы по диалогу РФ и США в случае прихода к власти Трампа

Положительные прогнозы по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, являются безосновательными. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России и вообще политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет», — считает Рябков.

По его словам, положительные прогнозы на возможный приходит к власти Трампа строить по большому счету не на чем. Хотя кому-то просто хочется верить в лучшее, добавил замглавы МИД.

Опрос газеты The Wall Street Jornal ранее показал, что в декабре 2023 года американцы избрали бы президентом Дональда Трампа, а не Джо Байдена.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.