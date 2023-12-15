В Раде выразили надежду на то, что ЕС выделит Киеву €50 млрд в январе

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк выразил надежду на то, что ЕС утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сразу скажу, я весьма уверен, что в итоге все примут. И просто надо подождать», — написал Железняк.

По словам депутата Рады, если пакет помощи не будет принят, то для Киева есть возможность заключения двусторонних соглашений со странами Евросоюза. По мнению Железняка, в таком случае большую часть суммы дадут крупнейшие экономики ЕС, поэтому «значительно легче будет договориться».

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года, после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине в миллиарды евро.