Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Раде выразили надежду на то, что ЕС выделит Киеву €50 млрд в январе

Депутат Рады Железняк: просто надо подождать, и ЕС выделит Киеву €50 млрд

close
100%
Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк выразил надежду на то, что ЕС утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сразу скажу, я весьма уверен, что в итоге все примут. И просто надо подождать», — написал Железняк.

По словам депутата Рады, если пакет помощи не будет принят, то для Киева есть возможность заключения двусторонних соглашений со странами Евросоюза. По мнению Железняка, в таком случае большую часть суммы дадут крупнейшие экономики ЕС, поэтому «значительно легче будет договориться».

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз утвердит программу помощи Украине в €50 млрд в январе 2024 года, после того, как голосование было заблокировано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине в миллиарды евро.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами