Орбан заявил, что наложил вето на бюджетную помощь Украине в миллиарды евро

Вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро было наложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сообщил после первого дня саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

Орбан написал в своей соцсети X (ранее Twitter): «В результате ночного заседания: вето на дополнительные деньги для Украины, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность в том, что странам ЕС удастся согласовать помощь Украине в следующем году. Он отметил: «Мы провели интенсивные переговоры и пришли к выводу, что лучше всего дать этому вопросу еще немного времени. Я действительно верю, что в следующем году все получится».

Одной из ключевых тем саммита была программа помощи Украине на сумму 50 млрд евро до конца 2027 года. Еврокомиссия обещает предоставить Киеву 33 млрд евро в кредит и 17 млрд евро в виде грантов. Данная программа предназначена для пополнения бюджета Киева и покрытия текущих расходов, таких как зарплаты госслужащих и военных, выплаты пенсий и компенсаций семьям солдат ВСУ. Если программа будет утверждена, то Киев будет получать около 1,03 млрд евро в месяц, что в полтора раза меньше, чем 1,5 млрд евро, которые ЕС выделял на бюджетные нужды ежемесячно в 2023 году.

Проблема заключается в том, что бюджеты Евросоюза принимаются на семь лет, и все доступные средства в текущем бюджетном плане ЕС на период 2021-2027 годов, которые могли быть перераспределены для поддержки Украины, уже были полностью использованы в 2022-2023 годах. Чтобы финансировать новые 50 млрд евро на оставшийся период в течение семи лет, Еврокомиссия призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет. Однако это означает, что страны должны использовать собственные государственные средства, то есть прямые поступления от своих налогоплательщиков, что не вызывает энтузиазма у европейских столиц, пишет ТАСС.

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