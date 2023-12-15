В Турции констатировали окончание союза Анкары и Вашингтона

Вашингтон потерял Анкару в качестве союзника после проведения совместных учений ВС США с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом говорится в статье турецкой газеты Milliyet.

«США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом», – утверждает издание.

По его данным, население страны понимает, что в планы Вашингтона входит не помощь Турции, а ее разделение. Авторы статьи отмечают, что если раньше НАТО было гарантией для Турции, то сегодня Турция стала гарантией для НАТО.

В статье говорится, что в министерстве национальной обороны Турции негативно отреагировали на совместные учения сирийского отделения РПК и Соединенных Штатов. При этом в издании уверены, что Анкара обладает достаточными знаниями о действиях Вашингтона в регионе.

«Турции известны звания, имена и даже состояние боеприпасов американских солдат», — заключили в Milliyet.

До этого глава МИД Турции призвал США прекратить сотрудничество с курдскими формированиями.

Ранее президент Турции Эрдоган обвинил США в снабжении оружием курдских боевиков в Сирии.