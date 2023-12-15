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Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за разногласий по Украине

Politico: Шольц попросил Орбана выйти за кофе во время дебатов по Украине

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран Европейского союза проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины в объединении, и выпить кофе, когда дебаты по этому вопросу зашли в тупик. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на чиновников, располагающих данными о ситуации.

Politico сообщает, что немецкий канцлер предположил, что если Орбан не соглашается на начало переговоров, то ему следует ненадолго покинуть помещение. По мнению Шольца, это позволило бы лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерский лидер при этом сможет сказать, что не голосовал «за».

«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий о вступлении Украины в ЕС канцлер Германии предложил Виктору Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — указывается в статье.

Издание отмечает, что стратегия Шольца удивила Брюссель, так как действия канцлера на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор разочаровывали. Politico пишет, что такая идея канцлера ФРГ является весьма необычной. Официальные лица и дипломаты Евросоюза на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.

До этого советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан считает, что для вступления Украины в Европейский союз необходимо еще не менее 70 раундов переговоров.

Ранее в США объяснили, почему Зеленского не позвали на саммит Евросоюза.

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