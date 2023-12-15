В Белом доме прокомментировали судьбу арестованного в России журналиста Гершковича

США ведут активные переговоры с Россией о возвращении арестованных за шпионаж Пола Уилана и Александра Гершковича. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

При этом Кирби отказался сообщать подробности переговоров.

13 декабря Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиненного в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Гершковича.

Журналиста американского издания арестовали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину. 1 апреля 2023 года стало известно, что Уилана перевели в больницу при колонии.

Ранее в Кремле отказались публично обсуждать предложения США по обмену Уилана и Гершковича.