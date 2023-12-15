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В США предрекли печальную участь лидеру ХАМАС Синвару

Советник Байдена Салливан: дни лидера ХАМАС Синвара сочтены

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дни лидера ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Его слова приводит ТАСС.

По словам Салливана, уже не важно, сколько времени уйдет на ликвидацию Синвара.

До этого Синвара и руководителя военного крыла движения — «Бригад аль-Кассам» — Мухаммед ад-Дейфа назвали авторами плана атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ окружает дом лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа.

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