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Президент Палестины поручил установить прерванные контакты с движением ХАМАС

Президент Палестины Аббас захотел восстановить контакты с движением ХАМАС

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Mohamad Torokman/Reuters

Глава Палестины Махмуд Аббас поручил восстановить прерванные связи с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил Аззам аль-Ахмед, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам палестинского политика, ООП, под руководством Аббаса, заметила сигналы от ХАМАС о его готовности к диалогу.

«Президент Махмуд Аббас попросил меня связаться с ХАМАС. Сегодня вечером состоится звонок с руководством ХАМАС», — сказал аль-Ахмед.

Он добавил, что представители ООП готовы к немедленной встрече с лидерами ХАМАС в Каире.

«Мы не ставим условий для контактов с ХАМАС... Мы будем стремиться к объединению палестинских сил и приветствуем любую возможность для этого», — подчеркнул он.

Аль-Ахмед также отметил, что ХАМАС согласился с ранее оспариваемым решением о создании двух государств на основе границ 1967 года. Однако он добавил, что «соглашения в Осло (соглашения между Израилем и ООП) окончились, и это произошло по инициативе Израиля».

12 декабря Палестина и Россия договорились о новых сроках визита президента Махмуда Аббаса в Москву. Изначально Аббас планировал посетить Россию осенью этого года, но визит несколько раз передвигался и в итоге был отложен на неопределенный срок.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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