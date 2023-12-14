Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России

Вучич: Запад при вводе санкций против России захочет от Сербии отказа от Косово

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Запад в случае введения Сербией антироссийских санкций после этого потребует от Белграда признать независимость Косово, заявил сербский президент Александар Вучич в интервью РИА Новости.

Глава Сербии рассказал о давлении со стороны Запада с целью принудить власти страны ввести ограничительные меры против РФ и отказаться от Косово.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ. <...> Никто вам лично ничем не угрожает, не говорит тебе, что ты виноват. Нет. Но вот твоя страна не получит одно, другое, третье», – пояснил Вучич.

Лидер Сербии уточнил, что Белград уже сталкивается с этой ситуацией на различных уровнях, в том числе по вопросу признания независимости Косово.

По его словам, Белград находится в непростом положении, учитывая традиционно хорошие отношения с Россией.

До этого Александар Вучич заявил, что власти Сербии смогли поднять свое положение в глазах мирового сообщества за счет отказа от санкций против России.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранит свой военный нейтралитет.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами