Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России

Запад в случае введения Сербией антироссийских санкций после этого потребует от Белграда признать независимость Косово, заявил сербский президент Александар Вучич в интервью РИА Новости.

Глава Сербии рассказал о давлении со стороны Запада с целью принудить власти страны ввести ограничительные меры против РФ и отказаться от Косово.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ. <...> Никто вам лично ничем не угрожает, не говорит тебе, что ты виноват. Нет. Но вот твоя страна не получит одно, другое, третье», – пояснил Вучич.

Лидер Сербии уточнил, что Белград уже сталкивается с этой ситуацией на различных уровнях, в том числе по вопросу признания независимости Косово.

По его словам, Белград находится в непростом положении, учитывая традиционно хорошие отношения с Россией.

До этого Александар Вучич заявил, что власти Сербии смогли поднять свое положение в глазах мирового сообщества за счет отказа от санкций против России.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия будет развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом сохранит свой военный нейтралитет.