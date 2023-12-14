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Путин объяснил свой кашель

Путин заявил, что кашляет из-за работы кондиционеров

Президент России Владимир Путин, покашливающий во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве, заявил, что делает это из-за работы кондиционеров.

«Кондиционеры шуруют», — заявил Путин, объясняя покашливание.

Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал жителям страны провести новогодние праздники с родственниками и близкими людьми.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, объединенную с ответами на вопросы граждан РФ. Во время прямой линии глава государства подводит итоги года. Всего от граждан Российской Федерации поступило более 2 млн вопросов, сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) пообещали рассмотреть их все.

При этом накануне представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что на пресс-конференции Путина будут также присутствовать сотрудники западных СМИ. Речь шла как о журналистах из дружественных стран, так и недружественных держав.

Ранее Путин рассказал о невозможности роботами заменить россиян.

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Прямая линия Путина — 2023
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