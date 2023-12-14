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Президент Гайаны заявил, что Мадуро находится «вне закона»

Президент Гайаны Али заявил, что Николас Мадуро находится вне закона

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Ariana Cubillos/AP

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро находится «вне закона» из-за действий, связанных с территориальным спором вокруг региона Эссекибо. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC.

«Президент Мадуро безрассуден в этом заявлении. Оно демонстрирует, что он находится вне закона», — сказал Ифраан Али.

Так он прокомментировал слова Мадуро, в которых он анонсировал выдачу лицензий компаниям из Венесуэлы на разработку региона Эссекибо, находящегося в Гайане.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основе результатов консультативного референдума, который состоялся 6 декабря. Закон предусматривает создание нового штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. В ответ на это США объявили о начале совместных военно-воздушных учений с военными Гайаны.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет в отношении территории площадью 159 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо. Эта территория составляет более двух третей Гайаны и населена около 283 тысячами человек. Конфликт обострился после обнаружения нефтяных месторождений, содержащих не менее 10 миллиардов баррелей нефти, и предоставления компании ExxonMobil лицензии на добычу нефти на неопределенной границе шельфа Гайаны.

Ранее Гайана объяснила позицию по спору с Венесуэлой.

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