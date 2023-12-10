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Гайана объяснила позицию по спору с Венесуэлой

Офис президента Гайаны заявил о приверженности международному миру

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Matias Delacroix/AP

Власти Гайаны выступают за хорошие отношения между странами региона на фоне территориального спора с Венесуэлой, передает ТАСС. Как заявили в офисе президента латиноамериканской республики, Джорджтаун собирается строго придерживаться процесса в Международном суде ООН.

«Гайана всегда была и остается приверженной международному миру и безопасности и продвижению хороших добрососедских отношений. Помимо этого, Гайана не отклонится и будет строго придерживаться процесса рассмотрения Международным судом ООН дела о разрешении спора о границе, а также обеспечения того, чтобы регион оставался зоной мира», — говорится в сообщении.

В офисе президента Гайаны добавили, что осуществление программы развития не будет поставлено под угрозу. В ведомстве подчеркнули, что инвесторам не стоит беспокоиться на фоне заявлений из Каракаса.

В начале декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении к стране Эссекибо — региона соседней Гайаны, богатого полезными ископаемыми и занимающего примерно 74% всей площади страны. Каракас объявил о мобилизации войск для подготовки аннексии. Джорджтаун раскритиковал планы Венесуэлы, призвал мировое сообщество к поддержке. Стороны ведут переговоры по урегулированию территориальных споров.

Ранее Венесуэла и Гайана договорились провести переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту.

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