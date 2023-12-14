Путин: европейцы утратили свой суверенитет

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

«Европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет, многие решения принимают себе во вред», — заявил глава государства.

По его словам почти все европейские лидеры внешне ведут себя «как герой де Голль, а на практике — как коллаборационист Петен».

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал о запасе экономической прочности России.