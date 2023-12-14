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Путин ответил, остается ли денацификация Украины целью России

Путин заявил, что задача денацификации Украины остается актуальной

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Thomas Peter/Reuters

Задача денацификации Украины остается актуальной, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года.

Российский лидер подчеркнул, что национальным героем Украины является нацист Степан Бандера, а президент страны Владимир Зеленский в парламенте Канады аплодировал бывшему солдату СС.

«Стоя аплодирует — это что, не проявление нацизма, что ли? Вопрос денацификации — он актуальный», — заявил Путин.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент заявил, что основными целями СВО являются денацификация, демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергаются обстрелам со сторону ВСУ с 2014 года.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. Иностранных журналистов допустят к освещению события при наличии аккредитации.

По предварительной информации, телеканалы выделили подведению итогов три часа эфирного времени.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

Ранее Путин рассказал, когда будет мир.

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Операция на Украине
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