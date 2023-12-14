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Сайт Кремля работает с перебоями

Baza: сайт Кремля подвергся хакерской атаке

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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный сайт Кремля kremlin.ru работает с перебоями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечаются проблемы с загрузкой сайта, также он открывается через раз. Наибольшие проблемы наблюдаются при открытии сайта с персонального компьютера.

По предварительным данным, сайт президента подвергся атаке.

До этого в Кремле заявили, что ожидают, как избирательная кампания в РФ вызовет «русофобские припадки» на Западе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, причина в том, что на Западе не могут оценить степень консолидации общества в России, не знают о поддержке обществом президента России Владимира Путина даже «до начала избирательной кампании». Президентские выборы в Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года.

Ранее было названо место, где разместят предвыборный штаб Путина.

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