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Названо слабое место Китая в борьбе за Тайвань

Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой КНР в войне за Тайвань

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Thomas Peter/Reuters

Из стран Персидского залива через Индийский океан в Китай идет нефть, на которую приходится порядка 50% всего потребляемого Китаем топлива. Этот регион может стать «ахиллесовой пятой» Пекина в случае конфликта с Тайванем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на военных атташе и аналитиков.

«Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане», — указывается в материале.

По оценке эксперта по безопасности из Австралийского национального университета Дэвида Брюстера, у Китая будет небольшая поддержка с воздуха или ее полное отсутствие, так как у страны нет собственных баз или объектов, на которые можно положиться.

Как отмечается в статье, в рамках полномасштабного конфликта крупные нефтетанкеры станут целями для захвата или уничтожения, подобно войнам XX века, когда стороны нацеливались на экономические ресурсы своих врагов. КНР, в свою очередь, будет непросто защитить эти морские пути, так как танкерам не хватает защищенности.

Незадолго до этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее тайваньский пилот хотел перебежать в Китай на военном вертолете.

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